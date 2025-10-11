Italia, vietato sbagliare: a Tallin servono i tre punti

Questa sera la Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 . Non si può sbagliare contro l’ Estonia : a Tallinn serve portare a casa il bottino pieno. Al momento gli Azzurri si trovano in seconda posizione, a pari punti con Israele ma con una partita in meno, e con un ritardo di sei lunghezze dalla Norvegia. Prima, però, di affrontare l’Estonia, molta attenzione sarà rivolta a ciò che accadrà nella sfida tra Norvegia e Israele: il risultato potrà infatti dire molto sul futuro dell’Italia, chiarendo se si potranno aprire spiragli per l’inseguimento alla Norvegia oppure se la squadra si troverà coinvolta in un serrato testa a testa per i playoff con gli ospiti.

Intanto, ci sono novità per Gennaro Gattuso, anche a causa delle assenze per infortunio di Politano e Zaccagni. Il modulo dovrebbe essere un 4-4-2, con la coppia di mancini Calafiori-Bastoni al centro della difesa e Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. In mediana Barella e Tonali sono in vantaggio per una maglia da titolare, mentre Spinazzola e Raspadori sembrano favoriti per completare la linea a quattro. In attacco, il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Moise Kean e Mateo Retegui.