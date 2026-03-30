Ultime prove generali per l’Italia di Gennaro Gattuso in vista dell’appuntamento di domani sera – martedì 31 marzo alle ore 20.45 – a Zenica. Gli Azzurri dovranno superare l’ultimo ostacolo che li separa da un Mondiale che manca dall’edizione brasiliana del 2014. Non sarà semplice: la Bosnia, rappresentata oggi in conferenza stampa dal capitano Edin Dzeko e dal CT Sergej Barbarez, sembra avere le idee molto chiare. Le polemiche degli ultimi giorni – soprattutto per l’esultanza dell’Italia alla notizia della qualificazione della Bosnia al turno successivo – hanno ulteriormente alimentato un clima già di per sé infuocato, considerando l’importanza della posta in palio.

La giornata della vigilia per Gattuso e i suoi è stata dedicata agli ultimi dettagli sul terreno di Coverciano, dove la Nazionale ha preferito lavorare – su suggerimento della UEFA – viste le condizioni meteo in Bosnia. Sabato Zenica è stata colpita da una nevicata, mentre domenica la pioggia ha fatto sciogliere la neve. La scelta è stata quindi quella di non appesantire ulteriormente il terreno di gioco. Durante l’allenamento, Gattuso ha fatto svolgere una partitella:sono stati schierati in coppia, un possibile indizio della loro conferma anche per la sfida contro la Bosnia. Più probabile, invece, un impiego a gara in corso per Pio Esposito. Gianluca Scamacca si è aggregato inizialmente al gruppo per poi svolgere lavoro differenziato. Terminata la sessione a Coverciano, la squadra ha lasciato il Centro Tecnico Federale intorno alle 15.30, per poi partire con un volo charter alle 16.30 in direzione Sarajevo.