Italiano dimesso, può tornare alla guida del Bologna: il comunicato ufficiale

Vincenzo Italiano può tornare a guidare il suo Bologna. Dopo aver affrontato un ricovero per una polmonite, il tecnico dei felsinei è finalmente stato dimesso dal Policlinico Sant'Orsola e può tornare alla guida della propria squadra, dove in questo periodo è stato sostituito dal suo vice Daniel Niccolini. Di seguito il comunicato del club rossoblù.

"Questa mattina, Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico Sant'Orsola-Malpighi. Le sue condizioni sono buone e tornerà al lavoro domani sotto la supervisione dello staff medico del club. Il Bologna FC 1909 ringrazia di cuore il Professor Stefano Nava, Direttore di Pneumologia al Policlinico, la Professoressa Lara Pisani e tutto il dipartimento per la loro professionalità, gentilezza e la cura mostrata verso il tecnico".