Armando Izzo si scatena nelle stories del proprio profilo Instagram. Il difensore dell'Avellino ha attaccato duramente Nicolas Burdisso, Direttore Sportivo del Monza: "Scarso da giocatore, da allenatore anche da direttore, sto arrivando". Le parole del giocatore non lasciano spazio ad interpretazioni e aggiunge in merito ad una possibile finale playoff di Serie B tra Avellino e Monza, rivolgendosi anche all'allenatore dei lombardi, Paolo Bianco: "E' il mio sogno. Dici allo scarso del tuo allenatore che se io allenavo quella squadra ero primo". Un attacco che richiama al passato e all'addio turbolento di Izzo alla maglia dei brianzoli.

I trascorsi con il Monza e con Burdisso

Armando Izzo approda al Monza nell’estate del 2022, dopo quattro stagioni vissute con la maglia del Torino. L’esperienza in Brianza vede la retrocessione in Serie B nella stagione 2024-2025, al termine di un’annata complicata sotto molti punti di vista. Nel gennaio 2026 Izzo torna poi all’Avellino, club dove aveva già giocato a inizio carriera e che decide di acquistarlo a titolo definitivo. I rapporti tra il difensore e il Monza, però, si erano già deteriorati nei mesi precedenti. A inizio stagione, infatti, Izzo aveva saltato alcune partite con i biancorossi non per problemi fisici, ma per questioni legate al contratto, scegliendo di non scendere in campo. Una situazione che oggi appare ancora più significativa alla luce dell’attacco social rivolto a Nicolás Burdisso. Tra Izzo e Burdisso esiste anche un precedente legato proprio al Torino. L’ex difensore argentino concluse infatti la propria carriera in granata nella stagione 2017-2018, collezionando 24 presenze. Uno dei giocatori chiamati a raccoglierne l’eredità fu proprio Izzo, che arrivò in maglia granata nell'estate 2018 dal Genoa.