Joan Gonzalez si ritira a 23 anni: ‘Uno dei giorni più difficili della mia vita’

Il centrocampista spagnolo, fermo per un anno dopo la diagnosi di un problema al cuore, annuncia l’addio con una toccante lettera pubblicata sui social

Matteo Curreri 9 agosto - 16:15

Joan Gonzalez lascia il calcio a soli 23 anni a causa di una patologia cardiaca. Il centrocampista spagnolo, al Lecce dal 2021, aveva scoperto il problema al cuore nel 2024 durante le visite mediche di routine. Dopo aver lasciato il ritiro per sottoporsi a ulteriori accertamenti, era rimasto fermo per l’intero scorso campionato, pur restando sotto contratto con il club salentino.

I problemi di salute hanno però avuto la meglio e Gonzalez ha annunciato il ritiro con un video pubblicato su Instagram, in cui legge una toccante lettera d’addio al calcio:

"Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale. Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che metto fine alla mia carriera di calciatore. Ricordo i giorni delle partite come se fossero ieri: l'erba bagnata, le urla della tribuna, il suono della palla quando colpisce lo scarpa, il nervosismo prima del fischio d'inizio... Momenti che, ora, sento nel profondo perché so che non torneranno. Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, di arrabbiature con me stesso. Ma ci sono state anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni dopo una buona partita. Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei veterani, le battute, le conversazioni che accadono solo all'interno di una squadra. E ricordo soprattutto gli occhi della mia famiglia sugli spalti. E quel gesto indimenticabile di salutarli dopo la partita. Tutto quello che vedevo come un'abitudine, oggi so che era speciale. E per questo voglio ringraziare".

Il giocatore ha poi espresso la sua gratitudine verso il club e la città:

"Grazie al Lecce e al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso. Grazie agli allenatori che si sono fidati di me, per le loro richieste, le loro parole e tutto quello che mi hanno insegnato, dentro e fuori dal campo. Ai compagni, allo staff tecnico, a chi lavora nel club e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno in ogni passo. Non siete solo spettatori, siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per avermi fatto sentire parte di una vera famiglia. Mi sono sentito molto felice di vivere in questa città, che mi ha affascinato fin dal primo giorno. Le sue strade piene di storia, la sua luce, la sua gente così vicina e accogliente... Tutto mi ha fatto sentire a casa. Grazie Lecce per ogni passeggiata tranquilla in centro, per ogni saluto per la strada, per ogni angolo che già fa parte di me. È stato un privilegio vivere qui. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".