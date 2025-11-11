Juric e la maledizione del 10 novembre: gogna social per l’ex tecnico del Toro

Il 10 novembre sembra davvero non portare fortuna a Ivan Juric, ex tecnico di Torino, Roma, Southampton e, da poche ore, anche dell’Atalanta. Proprio in questa data, nella scorsa stagione, Juric veniva esonerato dalla squadra giallorossa, dando il via a un periodo molto turbolento della sua carriera, che lo ha visto prima sedersi per pochi mesi sulla panchina del Southampton, esperienza terminata con la retrocessione del club, e poi alzarsi da quella dell’Atalanta. Nel giro di un anno esatto, il tecnico dunque ha cambiato ben tre squadre: un dato curioso che non è passato inosservato agli appassionati di calcio e che ha scatenato una serie di commenti e battute sui social. Tifosi, giornalisti e semplici internauti hanno cominciato a ironizzare sulla presunta “maledizione” del 10 novembre, trasformando un semplice evento sportivo in un piccolo fenomeno virale. Di seguito, le migliori reazioni.