La Juventus continua ad aspettare Khephren Thuram, ma il derby si avvicina e l’ottimismo diminuisce. Anche oggi il centrocampista francese ha lavorato con il gruppo alla Continassa, proseguendo il programma personalizzato per smaltire il problema fisico che si trascina da diversi giorni.

Lo staff medico bianconero mantiene la linea della prudenza e non intende accelerare i tempi di recupero. Le sue condizioni verranno valutate fino all’ultimo, ma al momento la presenza contro il Torino resta fortemente in dubbio. Un’eventuale assenza avrebbe un peso importante negli equilibri della squadra di Spalletti. Nelle ultime settimane Thuram si è infatti imposto come uno degli uomini più continui del centrocampo bianconero, portando intensità, corsa e fisicità. Segnali incoraggianti arrivano invece da Kenan Yildiz: Il talento turco sta recuperando dopo il recente fastidio fisico e punta a tornare pienamente a disposizione per la sfida dell’Olimpico Grande Torino. In difesa, intanto, Gatti si candida per una maglia da titolare, pronto a riprendersi spazio al centro del reparto arretrato in una partita che per la Juventus vale la corsa alla Champions League.

Alla Continassa, oggi si è visto Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero ha fatto visita al centro sportivo juventino nell’ambito delle iniziative dedicate al trentennale della Champions League vinta a Roma nel 1996. Ritorno accolto ovviamente con entusiasmo da squadra e ambiente.