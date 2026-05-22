La tensione in casa Juventus resta altissima dopo la sconfitta contro la Fiorentina. In vista del derby di domenica, decisivo per le speranze europee dei bianconeri, Luciano Spalletti ha scelto di annullare l’allenamento odierno e concedere un giorno di riposo alla squadra. La decisione è maturata dopo aver visto un gruppo apparso stanco sia fisicamente sia mentalmente. Il derby potrebbe sancire l’esclusione definitiva dalla prossima Champions League, ma il tecnico toscano ha preferito evitare ulteriori pressioni, puntando sul recupero delle energie e sulla compattezza dello spogliatoio.

Comolli verso l’addio, Spalletti prepara la rifondazione

Intanto, sul fronte societario, la società bianconera sarebbe pronta a separarsi da Damien Comolli. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma la decisione appare ormai definita. Questo cambiamento potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Spalletti, il cui rapporto con l’attuale dirigente non sarebbe mai decollato davvero. L’allenatore, infatti, sarebbe intenzionato a restare a Torino e a costruire una nuova squadra seguendo le proprie idee tecniche, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo a partire dalla prossima stagione.