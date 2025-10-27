tor altre news Juventus, ufficiale l’esonero di Igor Tudor: il comunicato

Juventus, ufficiale l’esonero di Igor Tudor: il comunicato

Dopo settimane di tensioni interne e risultati altalenanti, la società bianconera ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico croato
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

È arrivata l’ufficialità: Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Dopo settimane di tensioni interne e risultati altalenanti, la società bianconera ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico croato. L’ultima sconfitta, contro la Lazio ha sancito la fine del percorso del tecnico in bianconero Questo il comunicato pubblicato dal club:

“Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.”

La decisione era nell’aria dopo le ultime prestazioni deludenti. La panchina verrà dunque temporaneamente affidata a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, in attesa di capire le prossime mosse della dirigenza bianconera.

