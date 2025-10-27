Juventus, ufficiale l’esonero di Igor Tudor: il comunicato

Dopo settimane di tensioni interne e risultati altalenanti, la società bianconera ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico croato

È arrivata l’ufficialità: Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Dopo settimane di tensioni interne e risultati altalenanti, la società bianconera ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico croato. L’ultima sconfitta, contro la Lazio ha sancito la fine del percorso del tecnico in bianconero Questo il comunicato pubblicato dal club: