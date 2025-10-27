Juventus, ufficiale l’esonero di Igor Tudor: il comunicato

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.
Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.”
La decisione era nell’aria dopo le ultime prestazioni deludenti. La panchina verrà dunque temporaneamente affidata a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, in attesa di capire le prossime mosse della dirigenza bianconera.
