Kane fa 100 col Bayern prima di Haaland e Ronaldo: è il più veloce della storia

Se si parla dei migliori attaccanti del mondo, un nome che non può non uscire è quello di Harry Kane. Un talento assoluto che in carriera si è legato indissolubilmente ai colori del Tottenham, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili, poi qualche prestito e infine la prima squadra in pianta stabile a partire dal 2013. Un giocatore fenomenale, che dopo dieci stagioni ha deciso di cambiare aria, trasferendosi nell'estate del 2023 al Bayern Monaco, che ne ha acquistato il cartellino per una cifra monstre, superiore ai 100 milioni di euro. Li vale? Lasciamo che siano i numeri a parlare. Nell'ultima sfida di Bundesliga, terminata con la vittoria dei bavaresi sul Werder Bremen con il risultato di 4-0, Harry Kane si è reso protagonista con una doppietta. Due gol che hanno permesso alla punta inglese di entrare negli annali (ancora più di prima): Kane è infatti arrivato a quota 100 gol con la maglia del Bayern Monaco. Quel che sorprende è la velocità: questo traguardo l'ex Tottenham è riuscito a raggiungerlo in 104 partite. Nessuno prima era mai riuscito ad arrivare in tripla cifra con la maglia di una singola squadra xnello stesso numero di gare. Dietro di lui ci sono fenomeni di tempi recenti o meno: il secondo, per esempio, è Haaland, che è arrivato a 100 gol con la maglia del City in 105 partite. Con lo stesso numero compare Ronaldo, con la maglia del Real Madrid, e il portoghese ritorna poi al sesto posto ma con la maglia della Juventus, con la quale ha siglato 100 reti in 131 partite. Kane si lascia dietro anche Suarez, alla centesima rete con il Barcellona dopo 120 partite, e Ibrahimovic nella sua versione al PSG, con 100 gol in 124 partite. Se poi si va ancora indietro si trovano giocatori dal calibro di Cavani, Lewandowski, Mbappé, Neymar, Aguero e "Il Fenomeno". Anche due giocatori ex Torino compaiono in questa classifica: all'undicesimo posto c'è Vieri, che ha segnato 100 gol con la maglia dell'Inter in 138 partite; al tredicesimo, poi, c'è Ciro Immobile, che con la Lazio ne ha fatti 100 in 147 sfide. Record incredibili, che Kane ha battuto.