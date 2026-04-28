Per chiunque ami il calcio e si fosse perso questo incredibile match, il consiglio è di recuperare PSG-Bayern Monaco, prima semifinale di Champions League, andato in scena questa sera al Parco dei Principi. Potrebbe bastare il risultato finale, 5-4 per il Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco, per dare un’idea dell’andamento della gara, ma non renderebbe giustizia allo spettacolo offerto in campo. PSG e Bayern hanno mostrato cosa sia oggi il calcio ad altissimo livello: ritmo, qualità tecnica, coraggio, intensità costante e pressing a tutto campo. Un confronto che fa inevitabilmente riflettere anche sul momento del nostro campionato, soprattutto se paragonato al recentissimo 0-0 poco brillante tra Milan e Juventus visto questa domenica.

Rimonte, rigori e giocate dei fuoriclasse: questo è il Calcio con la C maiuscola

Proviamo a ricapitolare la partita. Il Bayern apre le danze con il rigore di Kane al 17' dopo un fallo di Pacho. Passano pochi minuti ed è Kvaratskhelia a far la voce grossa, ubriacando Stanisic e aprendo all'angolino con il suo tiro a giro al 24'. 1-1 e palla al centro. Ma il primo tempo è ancora tutto da scrivere e raccontare: prima Joao Neves porta in vantaggio il PSG al 33' con uno stacco imperioso sugli sviluppi di corner, poi Olise sale in cattedra e mostra tutto il suo talento, rimettendo tutto apposto al 41' dopo un'azione personale. C'è ancora tempo per l'ulteriore vantaggio parigino con un rigore dubbio, dopo un tocco di mano di Davies, realizzato da Dembelé nei minuti di recupero della prima frazione. Il 3-2 potrebbe essere un caso, ma la ripresa conferma quanto visto. Nel giro di due minuti, 56' e 58', la squadra di Luis Enrique sembra ipotecare la qualificazione con le doppiette personali, rispettivamente di Kvaratskhelia e Dembelé. Adesso il punteggio dice 5-2 e il Parco dei Principi è in festa. Ma i tedeschi hanno altri piani per la testa. Upemacano accorcia al 65' con un colpo di testa su una punizione dalla trequarti. Infine il capolavoro della serata, se c'è n'è uno, porta la firma di Luis Diaz che al 68' su un lancio millimetrico di Kane aggancia con uno stop da capogiro e deposita alle spalle di Safonov. Alla fine a spuntarla è il PSG che vince 5-4 e fa il primo piccolissimo passo verso la qualificazione in finale. Ah, siamo solo all'andata: appuntamento a mercoledì prossimo nel ritorno per scoprire chi affronterà in finale la vincente tra Arsenal e Atletico Madrid.