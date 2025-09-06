La Serie A punta all’estero: JP Morgan scelta come advisor

La Serie A si affida a JP Morgan per rafforzare la propria strategia internazionale. Come riporta Milano Finanza, il Consiglio di Lega ha scelto la banca americana come advisor, con il compito di affiancare l’ad Luigi De Siervo nella definizione di un piano industriale e nella ricerca del modello più adatto per crescere all’estero. L’obiettivo è arrivare preparati al prossimo ciclo dei diritti tv internazionali, in scadenza nel 2027. JP Morgan aveva già guardato al calcio italiano nel 2023, proponendo un finanziamento fino a un miliardo per la media company della Lega. Oggi ritorna in campo in un momento delicato: i ricavi dall’estero si aggirano sui 240-250 milioni l’anno, molto meno di Premier League (oltre 2 miliardi) e Liga (900 milioni). Intanto la Serie A sperimenta: trasmissioni gratuite su YouTube in alcuni Paesi e accordi con Dazn fino al 2027. La sfida è chiara: difendere i ricavi e accorciare la distanza dai grandi campionati europei.