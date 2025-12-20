Lazio-Cremonese, clamoroso errore di Pairetto: fischiato un fuorigioco su rinvio del portiere

Durante Lazio-Cremonese si è verificato un episodio tanto clamoroso quanto inspiegabile, che ha avuto come protagonista l’arbitro Luca Pairetto. Il direttore di gara ha infatti fischiato un fuorigioco su rinvio dal fondo, una situazione che il regolamento del gioco del calcio esclude in modo esplicito. L’azione nasce da una rimessa dal fondo del portiere biancoceleste Ivan Provedel: il pallone arriva a Castellanos, che colpisce di testa, ma proprio in quel momento si sente il fischio dell’arbitro. Lo stupore in campo è immediato. Dopo pochi istanti, Pairetto si rende conto dell’errore, chiede scusa ai calciatori e fa riprendere il gioco con una palla a due. Resta però la gravità dell’accaduto, perché non si tratta di una valutazione interpretativa, ma di una svista regolamentare evidente. Infatti, la Regola 11 stabilisce chiaramente che non esiste fuorigioco se il pallone viene ricevuto direttamente da un calcio di rinvio, una rimessa laterale o un calcio d’angolo. Più che una semplice disattenzione, l’episodio appare come un vero e proprio black-out.