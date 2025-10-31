Lazio, Pedro annuncia l’addio: “Sarà la mia ultima stagione”

La nona giornata di Serie A si è chiusa con un pareggio per 0-0 tra Pisa e Lazio. Nel postpartita, tra le parole dei protagonisti, quelle che hanno avuto maggiore risalto sono state quelle di Pedro. L’esterno spagnolo, in biancoceleste dal 2021, ha sfruttato la cornice della Cetilar Arena per annunciare quello che sarà, a fine stagione, il suo addio alla Lazio. "Non è ancora un fatto ufficiale, ma anche per questioni anagrafiche questa sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla il più in alto possibile", ha dichiarato Pedro, che lo scorso 28 luglio ha compiuto 38 anni. "Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni – ha aggiunto – e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare il più in alto possibile". Per l'ex Barcellona, 185 presenze in biancoceleste, condite da 34 gol e 18 assist.