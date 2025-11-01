Leo Junior: “Toro in crescita? Aspetterei a dirlo. Sul derby…”

L’ex campione granata Leo Junior ha commentato ai microfoni de La Stampa, con parole riportate da Tuttomercatoweb, il momento del Torino e l’attesa per il derby. Il brasiliano ha analizzato il rendimento della squadra di Baroni: "Il Toro mi sembra sempre una squadra che oscilla tra una bella partita e una un po’ meno. Adesso è arrivato qualche risultato, ma è meglio aspettare prima di trarre conclusioni". Andando più nello specifico, ha commentato anche il mercato svolto dalla dirigenza e la squadra consegnata al mister: "Rinforzata? Lo spero, ma non so fin dove possa arrivare. Senza investimenti veri diventa difficile: purtroppo è da tanto tempo che non vengono fatti, ci si è accontentati di stare a metà classifica".