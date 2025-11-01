L’ex campione granata Leo Junior ha commentato ai microfoni de La Stampa, con parole riportate da Tuttomercatoweb, il momento del Torino e l’attesa per il derby. Il brasiliano ha analizzato il rendimento della squadra di Baroni: "Il Toro mi sembra sempre una squadra che oscilla tra una bella partita e una un po’ meno. Adesso è arrivato qualche risultato, ma è meglio aspettare prima di trarre conclusioni". Andando più nello specifico, ha commentato anche il mercato svolto dalla dirigenza e la squadra consegnata al mister: "Rinforzata? Lo spero, ma non so fin dove possa arrivare. Senza investimenti veri diventa difficile: purtroppo è da tanto tempo che non vengono fatti, ci si è accontentati di stare a metà classifica".
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor altre news Leo Junior: “Toro in crescita? Aspetterei a dirlo. Sul derby…”
News
Leo Junior: “Toro in crescita? Aspetterei a dirlo. Sul derby…”
Le parole dell'ex granata sul Torino di oggi
Parlando infine del derby, Junior ha ricordato l’importanza di approcciare la partita con spirito e carattere: "È una partita particolare bisogna fare grandi sacrifici, avere grinta e testa, insomma quelle cose che vanno oltre la parte tecnica. Poi, certo, bisogna anche eseguirla bene tatticamente". Infine, un pensiero su chi potrebbe essere decisivo nella stracittadina: "Simeone. L’ha già fatto vedere con 3 gol decisivi dopo poche giornate. E penso che possa fare bene nel derby: come tutti gli argentini sa interpretare quel tipo di partite"
© RIPRODUZIONE RISERVATA