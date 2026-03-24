Liverpool, ufficiale: Salah dirà addio a fine stagione

Terzo miglior marcatore di sempre del club, l'egiziano lascerà Anfield dopo nove anni

Matteo Curreri Redattore 24 marzo - 20:19

È la fine di un’era. Dopo nove anni, Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine della stagione. L’ufficialità è arrivata attraverso un video pubblicato dallo stesso ex giocatore di Fiorentina e Roma sui propri profili social.

Arrivato nel 2017 proprio dai giallorossi, ad Anfield ha vinto tutto: due Premier League, la Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, una FA Cup, due League Cup e un Community Shield. Ma non solo: con 255 gol in 435 presenze, occupa il terzo posto nella classifica all-time dei marcatori dei Reds, avendo conquistato per quattro volte il titolo di capocannoniere del campionato inglese. “Mohamed Salah porrà fine alla sua brillante carriera al Liverpool Football Club al termine della stagione 2025-26. Il momento di celebrare pienamente la sua eredità e i suoi successi arriverà più avanti nel corso dell’anno, quando si congederà da Anfield”, ha scritto il Liverpool.

“Con ancora molto da giocare in questa stagione, Salah è pienamente concentrato nel cercare di ottenere il miglior finale di campionato possibile per il Liverpool e, pertanto, il momento di celebrare pienamente la sua eredità e i suoi successi arriverà più avanti nell’anno, quando si congederà da Anfield”, ha poi aggiunto il club.