“Lo sport deve agire”: Pogba e 47 atleti chiedono Israele fuori dal calcio

Resta centrale il tema legato a quanto sta avvenendo a Gaza, una situazione che si sta sempre più inasprendo e che conduce anche gli sportivi a prendere posizione. Nelle ultime ore, diversi atleti di fama mondiale si sono dunque uniti per chiedere l'estromissione di Israele dalle competizioni sportive, come già avvenuto con la Russia dopo l'invasione dei territori ucraini. Tra i firmatari della lettera condivisa con Uefa e Fifa c'è anche Paul Pogba, tornato quest'estate in campo con la maglia del Monaco dopo la squalifica per doping. Insieme al centrocampista francese figura anche il nazionale marocchino Hakim Ziyech. Complessivamente sono 48 gli atleti firmatari, tra cui anche il centrocampista del Crystal Palace Cheick Doucouré e il capitano dell'Ipswich Town Sam Morsy.
Tra i firmatari anche Hakim Ziyech, insieme ad altri 46 atleti, nella lettera inviata a Fifa e Uefa
“Siamo una voce unita di professionisti dello sport provenienti da tutto il mondo, che difendono la giustizia, l’equità e l’umanità nello sport – si legge nella lettera –. Crediamo che lo sport sia più di una semplice competizione: è un vettore di speranza, unità e rispetto, valori che devono essere difesi sia dentro che fuori dal campo. Quando questi valori vengono calpestati dal massacro di civili e dalla violazione dei diritti umani, lo sport ha il dovere di agire”.
