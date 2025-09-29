“Lo sport deve agire”: Pogba e 47 atleti chiedono Israele fuori dal calcio

Resta centrale il tema legato a quanto sta avvenendo a Gaza, una situazione che si sta sempre più inasprendo e che conduce anche gli sportivi a prendere posizione. Nelle ultime ore, diversi atleti di fama mondiale si sono dunque uniti per chiedere l'estromissione di Israele dalle competizioni sportive, come già avvenuto con la Russia dopo l'invasione dei territori ucraini. Tra i firmatari della lettera condivisa con Uefa e Fifa c'è anche Paul Pogba, tornato quest'estate in campo con la maglia del Monaco dopo la squalifica per doping. Insieme al centrocampista francese figura anche il nazionale marocchino Hakim Ziyech. Complessivamente sono 48 gli atleti firmatari, tra cui anche il centrocampista del Crystal Palace Cheick Doucouré e il capitano dell'Ipswich Town Sam Morsy.