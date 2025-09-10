Lookman è pronto a tornare nei convocati dell’Atalanta: il Torino nel mirino

Ademola Lookman è pronto a tornare protagonista. L’attaccante nerazzurro al centro di un’estate turbolenta segnata dalla richiesta di trasferimento e dalla conseguente esclusione dal gruppo, ha finora collezionato zero minuti con l’Atalanta, ma due presenze da titolare con la sua nazionale. Dal 1º settembre, con la chiusura del mercato, è decaduta la decisione della società di relegarlo ad allenamenti individuali e ora l’ex Lipsia e Leicester è atteso a Zingonia per lavorare nuovamente con i compagni sotto la guida di Juric. Difficile immaginare un rientro immediato nell’undici iniziale, ma l’inserimento tra i convocati è ormai imminente: il match contro il Torino potrebbe essere la data da segnare per vedere il suo ritorno ufficiale in maglia nerazzurra. Un dettaglio non da poco per i granata di Baroni, che rischiano di trovarsi subito di fronte un giocatore capace, con velocità e imprevedibilità, di cambiare il volto di una partita.