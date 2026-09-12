Ex giocatore del Torino, una vita al Livorno e ora allenatore proprio della squadra amaranto. Prosegue la carriera in panchina dell'ex attaccante Cristiano Lucarelli. Un legame forte con la realtà toscana, la squadra a a cui ha legato maggiormente il proprio nome nella carriera, diventando il secondo miglior marcatore della società livornese dietro al solo e indimenticabile Igor Protti.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro lo Spezia il tecnico si è soffermato anche sulla questione legata al divieto di trasferte imposto ai tifosi livornesi: "Preferisco non fare troppi commenti, ma dico soltanto una cosa: se rinasco, voglio fare il prefetto o il questore! Prendo il mio stipendio, non vado a cercare rogne, tengo tutti a casa e ho fatto il mio lavoro. Poi ci sono le coppe europee, arrivano tifosi da fuori a fare danni nelle nostre città ma divieti lì non ne vedo...".