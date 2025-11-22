Luis Diaz, tre giornate di squalifica per l’intervento killer su Hakimi

Un duro colpo quello inferto da Luis Diaz nell'ultimo turno di Champions League ad Achraf Hakimi. Il colombiano, ex Liverpool, era stato protagonista di un intervento killer ai danni del terzino che, in occasione della premiazione come miglior giocatore africano, aveva dovuto presentarsi con una sorta di girello per evitare sforzi. Ora l’ex Inter dovrà restare fuori diverse settimane. A subire una dura batosta, però, è ora il colombiano, dopo il rosso che lo aveva escluso anticipatamente dal match. Sono infatti tre le giornate di squalifica inflitte all’ala del Bayern Monaco, che salterà le sfide della League Phase all'Emirates con l' Arsenal, e quelle in casa all'Allianz Arena con Sporting e Union Saint-Gilloise, tornando a disposizione soltanto il 28 gennaio contro il PSV ad Eindhoven.