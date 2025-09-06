Toro News
Luis Enrique ricoverato dopo una caduta in bici: frattura alla clavicola

Il tecnico del Psg sarà operato dopo l’incidente avvenuto in Spagna durante la sosta per le nazionali
Brutto spavento per Luis Enrique, vittima di un incidente in bicicletta che gli ha procurato la frattura della clavicola. L’allenatore del Paris Saint-Germain, grande appassionato di ciclismo, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Spagna durante la sosta per le nazionali quando è caduto. Il Psg ha reso noto l’accaduto con un comunicato ufficiale, spiegando che il tecnico è stato trasportato in ospedale e sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha espresso pieno sostegno al proprio allenatore e augurato una pronta guarigione, riservandosi di fornire ulteriori aggiornamenti. Restano dunque da capire i tempi di recupero e se Luis Enrique riuscirà a essere regolarmente in panchina domenica 14 settembre, al Parco dei Principi, per la sfida contro il Lens

