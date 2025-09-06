Luis Enrique ricoverato dopo una caduta in bici: frattura alla clavicola

Brutto spavento per Luis Enrique, vittima di un incidente in bicicletta che gli ha procurato la frattura della clavicola. L’allenatore del Paris Saint-Germain, grande appassionato di ciclismo, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Spagna durante la sosta per le nazionali quando è caduto. Il Psg ha reso noto l’accaduto con un comunicato ufficiale, spiegando che il tecnico è stato trasportato in ospedale e sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha espresso pieno sostegno al proprio allenatore e augurato una pronta guarigione, riservandosi di fornire ulteriori aggiornamenti. Restano dunque da capire i tempi di recupero e se Luis Enrique riuscirà a essere regolarmente in panchina domenica 14 settembre, al Parco dei Principi, per la sfida contro il Lens