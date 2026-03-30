Tremendo lutto in casa Modena: si è spenta a soli 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo Rivetti e figlia del vicepresidente Silvio. A darne notizia è stato il club gialloblù attraverso un comunicato ufficiale: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata". In segno di cordoglio, la società ha deciso di annullare tutti gli impegni pubblici previsti per la settimana e ha annunciato la chiusura dello Store per la giornata del 31 marzo.

Le condoglianze del Torino

In merito alla tragica vicenda, il Torino ha voluto esprimere la proprio sostegno alla famiglia Rivetti all’intero ambiente gialloblù: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la tristissima notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Rivetti nel ricordo della piccola Nina e si stringono con un fraterno abbraccio a tutto il Modena Football Club. Al nonno e Presidente del Modena Carlo Rivetti, al papà e Vicepresidente Silvio e alla mamma Eva, alle sorelle Sveva e Luce, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e la vicinanza di tutto il mondo granata".