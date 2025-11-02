Lutto nel calcio italiano: è scomparso Giovanni Galeone

Nella giornata odierna è scomparso a 84 anni Giovanni Galeone. L'allenatore aveva ottenuto in carriera quattro promozioni in Serie A, due a Pescara e una con Udinese e Perugia. Malato da tempo, Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio del 1941 e nella sua carriera ha guidato Pescara, Udinese, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona. Nel suo percorso da allenatore è stato considerato un vero e proprio maestro per il calcio italiano. Un punto di riferimento, mentore di Massimiliano Allegri. Il suo gioco si contraddistingueva per l'offensività nella proposta e per l'utilizzo del 4-3-3. Si era ritirato nel 2013.