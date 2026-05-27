Tragedia nel calcio internazionale: Victor Udoh è morto a soli 21 anni ad Abuja, in Nigeria. La notizia è stata resa pubblica dal Royal Antwerp, squadra belga nella quale l’attaccante aveva giocato nella stagione 2024-2025, prima di proseguire la sua carriera in Europa: "Con grande costernazione, il RAFC è venuto a conoscenza della morte dell'ex giocatore Victor Udoh. I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di Victor. Auguriamo loro molta forza, sostegno e calore in questo periodo particolarmente difficile. Riposa in pace, Victor".

Nato nel 2004, Udoh aveva lasciato molto giovane la Nigeria per trasferirsi ad Anversa ed entrare nel settore giovanile del club belga, le sue prestazioni avevano attirato rapidamente l’attenzione degli osservatori, permettendogli di compiere il salto verso il calcio inglese con il Southampton nel 2025. Le circostanze della morte restano ancora poco chiare. Al momento non è stata comunicata una causa ufficiale, anche se alcuni media locali riferiscono che tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe un possibile avvelenamento legato a cibo o bevande consumate nelle ore precedenti al decesso. La scomparsa del giovane attaccante ha suscitato forte commozione tra tifosi, compagni di squadra e club che lo avevano accompagnato nella sua esperienza europea.