Momenti di apprensione a Old Trafford prima di Manchester United-Liverpool. Sir Alex Ferguson, l’allenatore più vincente nella storia dei Red Devils, ha accusato un malore. L’ex tecnico scozzese, 84 anni, è stato trasferito per precauzione in una struttura ospedaliera, come riportato dalla BBC. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sir Alex, che ha guidato il Manchester United per ben 27 anni, si trovava nel palco d’onore del “Teatro dei Sogni” per assistere alla sfida contro il Liverpool quando si è sentito male. Nel 2018 Ferguson era stato colpito da un’emorragia cerebrale, dalla quale si era ripreso dopo un intervento chirurgico. Al momento, tuttavia, non vi sono indicazioni che l’episodio odierno sia collegato a quel precedente problema di salute.