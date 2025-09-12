Man United femminile senza scarpe, ko in Champions col Brann

Trasferta amara e singolare per il Manchester United femminile, battuto 1-0 dal Brann nell’andata del terzo turno preliminare di Champions League. Le Red Devils hanno dovuto affrontare la sfida a Bergen con scarpini acquistati poche ore prima in un negozio locale, dopo che il sacco con le calzature era scomparso durante il viaggio. “Non è l’ideale giocare con scarpe nuove”, ha spiegato Lisa Naalsund, centrocampista originaria tra l'altro di Bergen. Lo staff ha comprato 15 paia di scarpe, ma senza i tacchetti metallici adatti al terreno bagnato. Una condizione che ha influito sulla prestazione, davanti a un pubblico record di 16.019 spettatori: decisivo al 76’ il colpo di testa di Ingrid Stenevik. “Il Brann ha festeggiato come se fosse già qualificato, ma ci vediamo al ritorno”, ha commentato l’allenatore Marc Skinner.
