Marsiglia, Balzaretti affiancherà Benatia come direttore sportivo

L’ex granata, con un passato juventino, prosegue la sua carriera dirigenziale in Francia

Matteo Curreri 8 novembre - 22:14

Nuova esperienza per Federico Balzaretti. L'ex giocatore, cresciuto nel vivaio del Torino e approdato in prima squadra dal 2002 al 2005 prima di trasferirsi alla Juventus, è stato nominato ufficialmente dall'Olympique Marsiglia Assistant Sporting Director, affiancando l'ex compagno ai tempi della Roma Medhi Benatia. Proprio nella società giallorossa Balzaretti, una volta appesi gli scarpini al chiodo, aveva iniziato la carriera dirigenziale, prima di passare a Vicenza e successivamente all'Udinese. Con i friulani ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, prima di fare ritorno alla Roma nel gennaio 2025. Ora questa nuova avventura in Ligue 1, nel club allenato da Roberto De Zerbi. Di seguito il comunicato dell’OM.

Federico Balzaretti si unisce all’Olympique Marsiglia.

L’Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l’arrivo di Federico Balzaretti come vicedirettore sportivo, al fianco di Medhi Benatia.

Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti ha avuto una brillante carriera da calciatore, giocando per Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma.Ex nazionale italiano, ha collezionato numerose presenze con la Squadra Azzurra ed è stato finalista a Euro 2012.

Al termine della carriera da giocatore, Balzaretti ha iniziato la transizione verso ruoli dirigenziali, entrando nel settore sportivo della AS Roma (2015-2019), per poi passare a Vicenza e successivamente all’Udinese, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo prima di fare ritorno alla Roma nel gennaio 2025.

Federico Balzaretti si unisce oggi all’Olympique Marsiglia per affiancare Medhi Benatia. Le sue principali responsabilità saranno supervisionare il reparto scouting e contribuire allo sviluppo dei giovani talenti del club.

Tutto il club dà il benvenuto a Federico Balzaretti e gli augura il massimo successo nel suo nuovo ruolo.