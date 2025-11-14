Mbappé primo per stipendi “merit-based”: ecco chi dovrebbe guadagnare di più nel calcio

Il divario con gli stipendi reali e le logiche del mercato—
Il CIES evidenzia come, per alcuni top player, il valore “merit-based” risulti significativamente inferiore rispetto allo stipendio reale percepito. Mbappé, per esempio, risulta pagato dal mercato circa il 40% in più rispetto al salario che deriverebbe dalle sole prestazioni. Un differenziale spiegato dal cosiddetto “superstar effect”: immagine, peso mediatico e capacità di generare ricavi extra-sportivi non rientrano nel modello, ma incidono in modo determinante nei contratti. Il risultato complessivo è un quadro che mette a confronto meritocrazia statistica e dinamiche economiche reali, offrendo uno strumento utile per leggere con maggior lucidità il mercato salariale del calcio moderno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA