Mbappé primo per stipendi “merit-based”: ecco chi dovrebbe guadagnare di più nel calcio

Il peso del ruolo e le gerarchie emerse

La classifica mostra una netta prevalenza di giocatori offensivi, confermando come il modello premi chi incide maggiormente nelle zone decisive del campo. Tra i portieri il valore più alto è associato a Thibaut Courtois, tra i difensori centrali a Virgil van Dijk e tra i terzini ad Achraf Hakimi. A centrocampo spiccano João Neves per la zona difensiva/centrale e Dominik Szoboszlai subito dietro Bellingham tra i centrocampisti offensivi. La distribuzione conferma una tendenza chiara: chi determina direttamente l’esito delle partite — gol, assist, creazione offensiva — ottiene un riconoscimento proporzionalmente maggiore anche in un modello puramente statistico.