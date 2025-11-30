Messi infinito: supera Puskas e diventa il re degli assist

Al minuto 67 della sfida tra Inter Miami e New York City FC al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, Leo Messi serve un passaggio vincente al compagno Salvetti per il terzo gol di una serata poi conclusa con il risultato di 5-1 in favore della “Pulce” e dei suoi compagni. Un successo che vale la finale della MLS di sabato 6 settembre contro i Vancouver Whitecaps, e che fa da cornice a un altro record battuto dalla leggenda argentina: Messi diventa infatti il giocatore con più assist nella storia del calcio, 405, superando così Ferenc Puskás con 404 e Pelé con 369. Ora resta l’ultimo atto della stagione, con l’otto volte Pallone d’Oro che può togliersi la soddisfazione di vincere anche negli Stati Uniti.