Mondiali 2026, ecco gli avversari dell’Italia in caso di qualificazione

Ecco i risultati del sorteggio dei 12 gironi dei Mondiali che si disputeranno la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti
Enrico Penzo 

Si è svolto quest'oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington, D.C., al John F. Kennedy Center, il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. La cerimonia, trasmessa in diretta per milioni di spettatori nel mondo, ha definito la composizione dei 12 gruppi della fase a gironi della Coppa del Mondo, la prima edizione a 48 squadre nella storia del torneo. Il sorteggio ha rispettato la suddivisione in quattro fasce, basata sul ranking FIFA e sullo status di paese ospitante. Nella fascia dei playoff europei, che include l’Italia in caso di qualificazione, si sono decise le ultime destinazioni per completare i gironi.

Italia, il girone in caso di qualificazione

La squadra che supererà i playoff UEFA nello slot dell'Italia, verrà inserita nel Gruppo B. Ciò significa che gli azzurri, in caso di qualificazione tramite i playoff europei, dovranno affrontare Canada, Svizzera e Qatar. Il girone può essere considerato abbordabile, con avversari di livello diverso ma senza squadre di assoluta élite. La Svizzera, già incontrata negli ultimi Europei e protagonista dell’eliminazione degli azzurri, rappresenta un ritorno significativo per gli italiani, con la possibilità di rivincita. Il Canada, tra le squadre ospitanti, potrà contare sul supporto del pubblico, mentre il Qatar cercherà di confermare quanto di buono mostrato nella Coppa del Mondo 2022. L’avversario proveniente dai playoff europei (Italia, Irlanda del Nord, Galles o Bosnia) determinerà l’ultimo tassello del girone e potrebbe influire sull’equilibrio del gruppo.

I gironi completi

    • Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)

    • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)

    • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

    • Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

    • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao

    • Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

    • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

    • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

    • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

    • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania

    • Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

    • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

