Mondiali 2026, ecco gli avversari dell’Italia in caso di qualificazione

Si è svolto quest'oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington, D.C., al John F. Kennedy Center, il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. La cerimonia, trasmessa in diretta per milioni di spettatori nel mondo, ha definito la composizione dei 12 gruppi della fase a gironi della Coppa del Mondo, la prima edizione a 48 squadre nella storia del torneo. Il sorteggio ha rispettato la suddivisione in quattro fasce, basata sul ranking FIFA e sullo status di paese ospitante. Nella fascia dei playoff europei, che include l’Italia in caso di qualificazione, si sono decise le ultime destinazioni per completare i gironi.