Il Barcellona fa il suo dovere, batte 1-0 il Celta e allunga momentaneamente a +9 sul Real Madrid a sei giornate dalla fine della Liga. Il Clasico del 10 maggio al Camp Nou può valere il titolo. Ma la notte blaugrana, più che di festa, è di preoccupazione.

Lamine Yamal, autore del gol vittoria su rigore, si è fermato subito dopo il tiro per un problema muscolare alla coscia sinistra. Le prime indiscrezioni parlano di possibile rottura muscolare: in attesa degli esami, la sua stagione in Liga rischia di essere finita. E cresce l’ansia anche in ottica Mondiale. La sua assenza potrebbe pesare molto per Flick. Pur avendo una rosa profonda, il Barça negli ultimi mesi si è spesso aggrappato al talento e all’imprevedibilità del classe 2007, diventato uno dei riferimenti offensivi della squadra già in giovanissima età.

La gara si decide attorno al 40’. Dopo un avvio acceso e una lunga fase bloccata, Lamine inventa, entra in area e viene steso da Yoel Lago. Dal dischetto batte Radu e firma l’1-0. È il suo 30° gol in Liga, record di precocità davanti a Raúl. Subito dopo, però, il gioiello blaugrana si accascia e chiede il cambio, toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra. Flick manda a scaldare Roony Bardghji, mentre lo stadio piomba nell’ansia.

Come se non bastasse, nello stesso momento la partita viene sospesa per circa venti minuti per soccorrere un tifoso colpito da infarto in tribuna. I paramedici intervengono, i giocatori restano in campo ad aspettare e il primo tempo si chiude soltanto al 68’, con 23 minuti di recupero. Il Barça vince e vede il titolo più vicino. Ma l’infortunio di Lamine Yamal rischia di cambiare il finale di stagione dei blaugrana. E di mettere in allarme anche la Spagna.