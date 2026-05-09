Piano di emergenza in vista del Mondiale, si accendono le speranze per il popolo italiano dopo che la nazionale non si è qualificata alla competizione sul campo
TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)
L’ipotesi inevitabilmente accende l’entusiasmo, ma non può cancellare quanto visto negli ultimi anni. Sul campo, infatti, l’Italia ha mostrato limiti evidenti e un eventuale ripescaggio non cambierebbe il peso di tre mancate qualificazioni consecutive al Mondiale. Per questo la possibilità va presa con cautela: al di là di un’eventuale chiamata della FIFA, la vera sfida resta tornare competitivi ad alto livello, non semplicemente rientrare dalla porta di servizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti