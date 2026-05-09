Piano di emergenza in vista del Mondiale, si accendono le speranze per il popolo italiano dopo che la nazionale non si è qualificata alla competizione sul campo

Andrea Croveri
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Secondo quanto riportato da The Athletic, la FIFA starebbe valutando un possibile playoff intercontinentale nel caso in cui l’Iran dovesse rinunciare al Mondiale. L’ipotesi prevederebbe un mini torneo a quattro squadre, con semifinali e finale secca, probabilmente negli Stati Uniti, a poche settimane dall’inizio della competizione. Tra le nazionali coinvolte ci sarebbero le due europee meglio piazzate nel ranking FIFA tra le escluse, con Italia e Danimarca in pole. Uno scenario non del tutto inedito: la FIFA ha già organizzato spareggi straordinari in situazioni simili, come accaduto nel recente Mondiale per Club FIFA. Al momento, però, non esiste alcuna decisione ufficiale. I tempi sono stretti, anche perché il regolamento FIFA prevede sanzioni per eventuali ritiri a ridosso del torneo, e una scelta definitiva dovrebbe arrivare entro metà maggio.

L’ipotesi inevitabilmente accende l’entusiasmo, ma non può cancellare quanto visto negli ultimi anni. Sul campo, infatti, l’Italia ha mostrato limiti evidenti e un eventuale ripescaggio non cambierebbe il peso di tre mancate qualificazioni consecutive al Mondiale. Per questo la possibilità va presa con cautela: al di là di un’eventuale chiamata della FIFA, la vera sfida resta tornare competitivi ad alto livello, non semplicemente rientrare dalla porta di servizio.

Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

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