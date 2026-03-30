Sono trascorsi sette anni dalla morte di Emiliano Sala, il calciatore argentino scomparso tragicamente il 21 gennaio 2019, una vicenda che ha lasciato diversi strascichi legali. Nella giornata odierna, 30 marzo 2026, il Tribunale del commercio di Nantes ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal Cardiff contro il club francese. I giudici hanno infatti stabilito che il Nantes non ha alcuna responsabilità nell’incidente e che l’agente Willie McKay, pur agendo come intermediario del club, non fu coinvolto nell’organizzazione del volo. Secondo la sentenza, il Cardiff non ha subito alcun danno giuridicamente rilevante ed è stato, al contrario, condannato a versare 480.000 euro al Nantes tra risarcimento e spese. L’unico responsabile resta David Henderson, già condannato in passato.