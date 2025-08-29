Mourinho, addio al Fenerbahce: contratto risolto dopo l’eliminazione col Benfica

Il Fenerbahce e José Mourinho si separano . Il club turco ha annunciato la risoluzione del contratto con il tecnico portoghese, arrivato a Istanbul il 1° luglio 2024. Alla base della decisione potrebbe esserci l’ eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Benfica, che ha interrotto bruscamente il cammino europeo dei turchi.

Nel comunicato ufficiale, la società ha scritto: “Il Fenerbahçe Spor Kulübü comunica che la collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine. Ringraziamo il sig. Mourinho per l’impegno e i contributi offerti fino ad oggi, e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura”.