Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Napoli, Conte ritrova due giocatori in vista del match contro il Toro: i dettagli

news

Napoli, Conte ritrova due giocatori in vista del match contro il Toro: i dettagli

conte
L'allenatore partenopeo ritrova due big per la sfida contro il Torino di Marco Baroni in programma sabato
Eugenio Gammarino

Buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida valida per la settima giornata di campionato contro il Torino in programma sabato 18 ottobre alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Infatti, nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, è tornato ad allenarsi con i compagni Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Sassuolo e Inter ha completamente smaltito i problemi muscolari e il fastidio al gluteo che lo avevano fermato negli ultimi giorni e molto probabilmente sarà regolarmente convocato per il match contro i granata di Marco Baroni. Per il match di sabato dovrebbe esserci anche Alessandro Buongiorno. Per l'ex difensore del Toro la situazione è in miglioramento: i test medici sono positivi e il difensore vorrebbe esserci contro la sua ex squadra. Tuttavia, Conte e il suo staff tecnico partenopeo valuteranno con cautela il suo impiego anche in vista della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven di martedì.

Leggi anche
Serie A, ipotesi FIGC: spostare la trentesima giornata per i playoff mondiali
Italia, vittoria contro Israele per 3-0: azzurri aritmeticamente agli spareggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA