Napoli, Conte ritrova due giocatori in vista del match contro il Toro: i dettagli

Buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida valida per la settima giornata di campionato contro il Torino in programma sabato 18 ottobre alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Infatti, nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, è tornato ad allenarsi con i compagni Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Sassuolo e Inter ha completamente smaltito i problemi muscolari e il fastidio al gluteo che lo avevano fermato negli ultimi giorni e molto probabilmente sarà regolarmente convocato per il match contro i granata di Marco Baroni. Per il match di sabato dovrebbe esserci anche Alessandro Buongiorno. Per l'ex difensore del Toro la situazione è in miglioramento: i test medici sono positivi e il difensore vorrebbe esserci contro la sua ex squadra. Tuttavia, Conte e il suo staff tecnico partenopeo valuteranno con cautela il suo impiego anche in vista della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven di martedì.