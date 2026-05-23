Due miliardi non bastano per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciare il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, un fondo americano avrebbe tentato l’assalto al club azzurro con una proposta economica enorme, subito rispedita al mittente dal presidente. Nessuna apertura, nessuna trattativa reale: il patron continua a considerare il Napoli un progetto personale da guidare anche nell’anno del centenario. Dietro l’interesse statunitense ci sarebbe Matt Rizzetta, manager italoamericano e fondatore di Underdog Global Partners, già presente nello sport italiano con il Napoli Basket e il Campobasso. L’operazione immaginata non avrebbe riguardato soltanto il calcio, ma la creazione di una vera piattaforma sportiva multisport, accompagnata da investimenti nelle strutture e nel real estate. L’idea americana si è però scontrata con la posizione irremovibile di De Laurentiis, che non considera la cessione del club un’opzione sul tavolo.