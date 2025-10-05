Brutte notizie per il Napoli durante il match casalingo con il Genoa, valevole per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte, già alle prese con diversi infortuni, è stata costretta a due sostituzioni per problemi muscolari. Durante la prima frazione, Stanislav Lobotka si è fermato, lasciando spazio a Billy Gilmour a ridosso dell’intervallo. A inizio ripresa, Conte ha poi dovuto togliere dal campo Matteo Politano: al suo posto è entrato Kevin De Bruyne.
Napoli, doppio infortunio: Lobotka e Politano in dubbio per il Torino
Napoli, doppio infortunio: Lobotka e Politano in dubbio per il Torino
Durante la sfida col Genoa, Antonio Conte perde due pedine importanti: condizioni da valutare in vista del match con i granata dopo la sosta
Per entrambi, gli esami strumentali dei prossimi giorni chiariranno l’entità dei rispettivi problemi in vista del prossimo incontro di campionato, dopo la sosta per le nazionali, contro il Torino, in programma il 18 ottobre allo Stadio Olimpico-Grande Torino.
