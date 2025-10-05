Napoli, doppio infortunio: Lobotka e Politano in dubbio per il Torino

Brutte notizie per il Napoli durante il match casalingo con il Genoa, valevole per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte, già alle prese con diversi infortuni, è stata costretta a due sostituzioni per problemi muscolari. Durante la prima frazione, Stanislav Lobotka si è fermato, lasciando spazio a Billy Gilmour a ridosso dell’intervallo. A inizio ripresa, Conte ha poi dovuto togliere dal campo Matteo Politano: al suo posto è entrato Kevin De Bruyne.