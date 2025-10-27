Napoli, tegola De Bruyne: rischia un lungo stop

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Quest’oggi Kevin De Bruyne, uscito anticipatamente dall’incontro di sabato contro l’Inter — nel quale aveva realizzato il rigore — si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista belga rischia un lungo stop, con il 2025 che potrebbe essere già ampiamente compromesso. De Bruyne potrebbe restare fermo per circa tre mesi. Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Napoli:“In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.”