Nazionale, Buongiorno pronto per l’esordio: con l’Olanda può partire dal 1′

"Bonucci ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce. Vale per ogni calciatore". Così si è espresso il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ieri, sabato 17 giugno, nella giornata di vigilia della finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro l'Olanda. Queste parole interessano da vicino anche il Torino e il capitano granata nello specifico, ovvero Alessandro Buongiorno. Non essendo a disposizione Alessandro Bastoni a causa di un attacco febbrile, il difensore classe 1999 del Torino appare il grande favorito per una maglia da titolare contro l'Olanda. Su Bastoni Mancini è stato chiaro: "Io avevo Bastoni, che si è ammalato il giorno prima della partenza". Ha lasciato quindi intendere che il difensore dell'Inter è un perno sul quale si costruirà il futuro della Nazionale azzurra. Buongiorno, tuttavia, si candida per una bella chance, a coronamento di una stagione da incorniciare dentro e fuori dal campo.

Dalla difesa a tre di Juric a quella a quattro di Mancini: ecco cosa cambia per Buongiorno

Da comprendere il modulo che adotterà l'Italia nella sfida per il terzo/quarto posto contro l'Olanda. Mancini raramente rinuncia alla sua difesa a quattro e con ogni probabilità non cambierà il proprio credo nemmeno stasera. Ecco quindi che se Buongiorno dovesse essere impiegato dal 1', dovrà adattarsi a movimenti differenti rispetto a quelli del Torino di Ivan Juric. Anche su questo Mancini è stato chiaro in conferenza stampa:"È vero che ci sono giocatori impiegati con la difesa a tre ma con me hanno sempre giocato a quattro, quindi non hanno problemi a farlo". Per Buongiorno, in realtà, potrebbe essere il test nel test poichè è alla sua prima esperienza con la Nazionale A. Buongiorno potrebbe far coppia con l'esperto Acerbi. Toloi a destra e Di Marco a sinistra dovrebbero chiudere il quartetto.