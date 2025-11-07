Nella giornata odierna, 7 novembre 2025, la Nazionale italiana ha reso noti i convocati del ct Gennaro Gattuso per il doppio impegno contro la Moldavia, il 13 novembre a Chisinau, e contro la Norvegia, il 16 novembre a San Siro. Due gare che concluderanno gli impegni del Girone I, valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2026, in cui attualmente gli Azzurri occupano il secondo posto a quota 15 punti, a tre lunghezze dalla Norvegia capolista e con sei punti di vantaggio su Israele. Per l’occasione, Gattuso ha convocato 27 giocatori. La novità è la prima chiamata in Nazionale per il portiere del Cagliari, Elia Caprile. Ritrovano invece la maglia azzurra gli ex granata Samuele Ricci e Alessandro Buongiorno, insieme all’atalantino Gianluca Scamacca. Ancora escluso il centrocampista del Torino Cesare Casadei: per la terza volta consecutiva non figura alcun giocatore granata.
Nazionale, i convocati di Gattuso: Casadei ancora out
I convocati—
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham).Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma).Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle).Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
