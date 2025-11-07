Nazionale, i convocati di Gattuso: Casadei ancora out

Nella giornata odierna, 7 novembre 2025, la Nazionale italiana ha reso noti i convocati del ct Gennaro Gattuso per il doppio impegno contro la Moldavia, il 13 novembre a Chisinau, e contro la Norvegia, il 16 novembre a San Siro. Due gare che concluderanno gli impegni del Girone I, valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2026, in cui attualmente gli Azzurri occupano il secondo posto a quota 15 punti, a tre lunghezze dalla Norvegia capolista e con sei punti di vantaggio su Israele. Per l’occasione, Gattuso ha convocato 27 giocatori. La novità è la prima chiamata in Nazionale per il portiere del Cagliari, Elia Caprile. Ritrovano invece la maglia azzurra gli ex granata Samuele Ricci e Alessandro Buongiorno, insieme all’atalantino Gianluca Scamacca. Ancora escluso il centrocampista del Torino Cesare Casadei: per la terza volta consecutiva non figura alcun giocatore granata.