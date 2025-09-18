Nazionale: Italia di nuovo nella top 10 del ranking Fifa

Dopo le ultime due vittorie, l’Italia di Gennaro Gattuso torna a far parte delle dieci migliori Nazionali al mondo. Gli Azzurri hanno conquistato sei punti fondamentali che, oltre a rilanciare la corsa verso la qualificazione ai Mondiali, hanno permesso di scalare una posizione nel ranking Fifa, passando dall’undicesimo al decimo posto. Il nuovo aggiornamento della classifica internazionale porta con sé altre sorprese: la Spagna torna in vetta dopo undici anni, seguita dalla Francia, mentre l’Argentina scende dal primo al terzo posto. In crescita Portogallo e Croazia, in calo invece la Germania che esce dalle prime dieci posizioni per la prima volta da quasi un anno.