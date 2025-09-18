Dopo le ultime due vittorie, l’Italia di Gennaro Gattuso torna a far parte delle dieci migliori Nazionali al mondo. Gli Azzurri hanno conquistato sei punti fondamentali che, oltre a rilanciare la corsa verso la qualificazione ai Mondiali, hanno permesso di scalare una posizione nel ranking Fifa, passando dall’undicesimo al decimo posto. Il nuovo aggiornamento della classifica internazionale porta con sé altre sorprese: la Spagna torna in vetta dopo undici anni, seguita dalla Francia, mentre l’Argentina scende dal primo al terzo posto. In crescita Portogallo e Croazia, in calo invece la Germania che esce dalle prime dieci posizioni per la prima volta da quasi un anno.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor altre news Nazionale: Italia di nuovo nella top 10 del ranking Fifa
altre news
Nazionale: Italia di nuovo nella top 10 del ranking Fifa
Buone notizie per gli Azzurri dopo le vittorie con Estonia e Israele
In attesa della prossima pausa di ottobre, che vedrà l’Italia affrontare di nuovo Estonia e Israele, arriva anche un intreccio con il mondo granata: ieri Gattuso ha fatto visita al Filadelfia. Una giornata significativa, ma che riporta all’attenzione un tema delicato: la squadra granata conta soltanto tre giocatori italiani in rosa. Un dato che fa riflettere, soprattutto in un momento in cui la Nazionale cerca di valorizzare al massimo i talenti locali per consolidare il proprio ritorno ai vertici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA