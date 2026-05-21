I convocati della Norvegia per i Mondiali: c'è anche il terzino granata
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La Norvegia di Stale Solbakken ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per il Mondiale Fifa 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tra i nomi scelti figura anche Marcus Holmgren Pedersen, terzino del Torino, ormai stabilmente nel giro della nazionale. La lista conferma una forte impronta “italiana”: presenti Heggem del Bologna, Ostigard del Genoa, oltre a Thorstvedt del Sassuolo e Thorsby della Cremonese, a conferma del peso del campionato italiano nel gruppo. Tra le novità spiccano il ritorno di Jens Petter Hauge, reduce da un buon percorso europeo con il Bodø/Glimt, e la convocazione di Thelo Aasgaard dei Rangers.
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I convocati della NorvegiaPortieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Amburgo).
Difensori: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).
Centrocampisti: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).
Attaccanti: Antonio Nusa (Lipsia), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Erling Braut Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).
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