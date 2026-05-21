La Norvegia di Stale Solbakken ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per il Mondiale Fifa 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tra i nomi scelti figura anche Marcus Holmgren Pedersen, terzino del Torino, ormai stabilmente nel giro della nazionale. La lista conferma una forte impronta “italiana”: presenti Heggem del Bologna, Ostigard del Genoa, oltre a Thorstvedt del Sassuolo e Thorsby della Cremonese, a conferma del peso del campionato italiano nel gruppo. Tra le novità spiccano il ritorno di Jens Petter Hauge, reduce da un buon percorso europeo con il Bodø/Glimt, e la convocazione di Thelo Aasgaard dei Rangers.