Nigeria fuori dal Mondiale: i rigori e l’accusa di “rito voodoo”

Pur potendo contare su giocatori come Victor Osimhen e Ademola Lookman, la Nigeria non prenderà parte al prossimo Mondiale. Si tratta della seconda esclusione consecutiva per le Super Eagles. Dopo aver mancato l’accesso alla competizione iridata attraverso il girone di qualificazione, non è andata meglio nemmeno ai playoff. Nel gironcino a quattro, la Nigeria aveva superato il Gabon in semifinale, ma all’atto conclusivo è arrivata la sconfitta contro la Repubblica Democratica del Congo. Sul punteggio di 1-1 al termine dei tempi regolamentari, si è passati ai supplementari e poi alla lotteria dei rigori.