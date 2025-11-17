Nigeria fuori dal Mondiale: i rigori e l’accusa di “rito voodoo”

Pur potendo contare su giocatori come Victor Osimhen e Ademola Lookman, la Nigeria non prenderà parte al prossimo Mondiale. Si tratta della seconda esclusione consecutiva per le Super Eagles. Dopo aver mancato l’accesso alla competizione iridata attraverso il girone di qualificazione, non è andata meglio nemmeno ai playoff. Nel gironcino a quattro, la Nigeria aveva superato il Gabon in semifinale, ma all’atto conclusivo è arrivata la sconfitta contro la Repubblica Democratica del Congo. Sul punteggio di 1-1 al termine dei tempi regolamentari, si è passati ai supplementari e poi alla lotteria dei rigori.
Playoff amari per la Nigeria: passa la Repubblica Democratica del Congo
Quanto accaduto nella sfida dagli undici metri ha dell’incredibile. Prima la rissa, poi le accuse al triplice fischio del ct nigeriano Eric Chelle, che ha parlato di un atteggiamento singolare da parte di un membro dello staff congolese: “Durante tutta la sessione di calci di rigore, il membro dello staff della Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo”. Questa l’accusa di Chelle, che ha aggiunto: “Qualcosa del genere... Non so se fosse acqua o roba simile”, nel tentativo di trovare una spiegazione alla profonda delusione, in una serata segnata dagli errori dal dischetto di Bassey (Fulham), Simon (Paris FC) e Ajayi (Hull City).
