Stagione dai due volti per il Nottingham Forest di Vitor Pereira. In Premier League, infatti, la squadra inglese sta attraversando un momento delicato: attualmente occupa il sedicesimo posto in classifica con appena cinque punti di vantaggio sul Tottenham Hotspur e sulla zona retrocessione; ben diverso è invece il cammino in Europa League, dove il Nottingham Forest è riuscito a spingersi fino alle semifinali e domani sera gli inglesi affronteranno l’Aston Villa per continuare a inseguire il sogno europeo.

Ola Aina: "Ho amato il mio periodo in Serie A"

Alla vigilia del match, l’ex difensore del Torino Ola Aina ha parlato ai microfoni di Sky, soffermandosi sia sul momento della squadra sia sul suo passato in Italia: “Ho amato il mio periodo in Serie A, ho imparato tanto. E ora essere in una semifinale Europa è un grande traguardo per me, sono molto grato. Il calciatore che sono oggi lo devo al mio periodo al Torino”. Arrivato in granata nella stagione 2018-19 a soli 22 anni, Aina ha collezionato 113 presenze complessive sotto la Mole. Il difensore nigeriano ha poi commentato il doppio volto della stagione del Nottingham Forest: “La Premier League è davvero difficile, in campionato stiamo lottando per mantenere la categoria, in Europa League siamo in semifinale. Speriamo di fare una grande partita domani”.