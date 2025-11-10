Parma, tegola Suzuki: frattura alla mano e stop di tre mesi

L’entusiasmo per la rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Milan, in casa Parma, è stato smorzato nelle ore successive dalle notizie sulle condizioni del portiere Zion Suzuki. L’estremo difensore giapponese dei ducali si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Nei prossimi giorni Suzuki effettuerà ulteriori consulti specialistici, ma in questi casi è molto probabile che lo stop sia lungo: si parla di circa tre mesi di assenza. Una brutta tegola per l’allenatore degli emiliani, Carlos Cuesta, che dovrà affidarsi a uno dei due portieri di riserva, Edoardo Corvi o Filippo Rinaldi, finora impiegati soltanto in amichevole. Non ci dovrebbero essere problemi per il ritorno a disposizione di Suzuki per la gara di ritorno con il Torino in programma il prossimo 15 marzo.