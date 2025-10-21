Pasquale Bruno: “Gimenez? I simulatori…”

Pasquale Bruno torna a far parlare di sé e, come da tradizione, lo fa senza mezzi termini. In un’intervista rilasciata a La Nazione e riportata sul Corriere dello Sport, l’ex difensore granata ha lanciato un duro attacco contro chi, a suo giudizio, danneggia il calcio con comportamenti antisportivi e simulazioni evidenti. Il riferimento è soprattutto al discusso episodio del rigore assegnato al Milan nella sfida di domenica, dopo un contrasto su Gimenez. “I simulatori sono il male del calcio” ha dichiarato Bruno, che non risparmia critiche neppure al protagonista dell’azione: “L'attaccante rossonero - francamente, scarso - ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiano, tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica”. L’ex difensore, che nella stagione 1993-94 contribuì al ritorno in Serie A della Fiorentina di Claudio Ranieri con 19 presenze in Serie B, è tornato a commentare l’episodio con la consueta franchezza: “Mentre rivedevo l’episodio ho pensato a chi come me, Passarella o anche Montero, o magari i compagni di mille partite come Policano e Annoni, avrebbe reagito davanti a una ’caduta’ del genere... e le dico, che io all’altro non gliela avrei fatta passare. E che di conseguenza sarei stato sicuramente espulso”. E non finisce qui, perché Bruno rincara ulteriormente la dose, sottolineando la differenza tra alcuni campioni del passato e alcuni dei giocatori di oggi, facendo il nome anche di un recente ex granata: “Quando hai a che fare con campioni come ho affrontato io, un Roberto Baggio o un Van Basten, di sicuro non ti trovi davanti Gimenez o Conceicao, o anche Saelemakaers o Ricci che spesso in area fanno quella cosa lì”.