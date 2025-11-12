Paura per Oscar: il centrocampista in terapia intensiva per un problema cardiaco

L’ex Chelsea, tornato al San Paolo dopo 14 anni, ha accusato il malore durante un test. Ora è stabile, ma la carriera è a rischio

Ansia in Brasile per le condizioni di Oscar . Il centrocampista, con un passato in Europa nel Chelsea, prima di trasferirsi in Cina a soli 26 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva per un problema cardiaco. Una notizia che ha suscitato paura nel calcio brasiliano.

Come si legge in una nota del San Paolo, il club dove Oscar è tornato lo scorso dicembre, 14 anni dopo la sua prima esperienza, il problema sarebbe emerso durante un test ergometrico in vista della preparazione stagionale. Dopo il suo rientro in patria, Oscar ha sofferto di diversi infortuni: quattro volte si è fermato per problemi muscolari al polpaccio sinistro e, di recente, si era parlato di possibili problemi cardiaci, senza però una conferma ufficiale da parte del club.