Ansia in Brasile per le condizioni di Oscar. Il centrocampista, con un passato in Europa nel Chelsea, prima di trasferirsi in Cina a soli 26 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva per un problema cardiaco. Una notizia che ha suscitato paura nel calcio brasiliano.
NEWS
Paura per Oscar: il centrocampista in terapia intensiva per un problema cardiaco
Come si legge in una nota del San Paolo, il club dove Oscar è tornato lo scorso dicembre, 14 anni dopo la sua prima esperienza, il problema sarebbe emerso durante un test ergometrico in vista della preparazione stagionale. Dopo il suo rientro in patria, Oscar ha sofferto di diversi infortuni: quattro volte si è fermato per problemi muscolari al polpaccio sinistro e, di recente, si era parlato di possibili problemi cardiaci, senza però una conferma ufficiale da parte del club.
Il giocatore si trova ora in condizioni cliniche stabili, ma si sottoporrà a esami complementari per chiarire la diagnosi. “Grazie per i messaggi, andrà tutto bene se Dio vorrà”, ha scritto lo stesso Oscar nelle sue storie Instagram. Tuttavia, la carriera del 34enne è ora a forte rischio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA