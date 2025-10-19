Pedullà: “Qualcuno deve chiedere scusa a Baroni…”

"Il calendario di Baroni adesso sarà più morbido, ma qualcuno dovrebbe chiedergli scusa". Così Alfredo Pedullà si è esposto in seguito alla vittoria del Torino contro il Napoli. "Non è bello. malgrado le smentite, sentire altri allenatori quando ne hai uno in carica. Il Torino è nelle condizioni di fare un campionato dignitoso. Poi, se dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo alzarla parlando degli ultimi vent'anni", ha spiegato il giornalista ed esperto di mercato a proposito delle valutazioni che la società aveva portato avanti riguardo ad altri tecnici (tra questi Palladino). Pedullà ha poi fatto una rassegna dell'inizio di campionato del Toro, approfondendo come "avrebbe dovuto avere due-tre punti in più in classifica", ma senza sottovalutare il fatto che "ha vinto in casa della Roma e stava vincendo fino all'ultimo secondo di recupero in casa della Lazio. Ha fatto una buona partita con la Fiorentina, ha battuto il Napoli". In conclusione, il punto di vista di Pedullà è chiaro e difende Baroni a discapito del calciomercato: "Mi sembra che con questo organico incompleto non si potesse chiedere la Luna, se non due punti in più...". Questo quindi il pensiero del noto giornalista di Sportitalia in merito ai giudizi che ci sono su Marco Baroni in queste prime settimane di Serie A all'ombra della Mole.