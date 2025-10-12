Il Toro aveva contattato Palladino ma lui ha preso tempo: la situazione

La panchina di Baroni al Torino non è ancora del tutto salda: nel frattempo spunta l'ipotesi riguardante l'ex allenatore della Fiorentina

Il pareggio contro la Lazio subito prima della sosta di campionato, ha portato alla conferma di Marco Baroni come allenatore del Torino. Il tecnico ex Verona era infatti a rischio esonero dopo un avvio di stagione deludente e con la sconfitta a Parma che era stata mal digerita da tutto l’ambiente granata, visto che si trattava anche di un avversario alla portata. Il presidente Urbano Cairo ha ribadito di recente il suo appoggio all'allenatore chiedendo però determinazione in tutte le partite: "Ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita. È importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo". In questo quadro si inseriscono alcuni giri di orizzonte fatti dal club al fine di vagliare possibili alternative per la panchina della prima squadra e in questo scenario è spuntata un'ipotesi Raffaele Palladino ma non senza qualche ostacolo.

Baroni salva la panchina con la Lazio, ma il suo lavoro resta sotto osservazione — Alla ripresa del campionato il Toro dovrà giocare subito contro il Napoli campione d'Italia in carica, non la più semplice delle partite possibili in Serie A. L’operato di Baroni rimane sotto osservazione e se non dovesse invertirsi il trend negativo che ha portato la formazione granata ad avere soltanto 5 punti dopo sei gare, non si esclude un ribaltone. Tra i nomi che sono stati accostati con più insistenza alla panchina del Torino spunta quello di Raffaele Palladino. L'allenatore campano è senza squadra dalla scorsa estate quando ha deciso di non continuare il suo rapporto lavorativo con la Fiorentina, al termine di una stagione conclusa con la qualificazione in Europa League (i violo sono poi stati retrocessi in Conference per il successo del Bologna in Coppa Italia).

Palladino prende tempo con il Torino: possibile altra soluzione per lui — Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nei giorni scorsi la dirigenza del Torino avrebbe avuto indirettamente un contatto con Palladino e con chi ne cura gli interessi. Al momento però il tecnico ex Monza e Fiorentina ha scelto di prendere tempo e di non dare una sua apertura totale alla possibilità di raccogliere eventualmente l'eredità di Baroni, nel caso in cui l'attuale allenatore non dovesse essere confermato nelle prossime settimane.