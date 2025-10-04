Lazio-Torino 3-3: finale thriller, il Toro butta la vittoria in extremis

Parte bene il Toro, trascinato dalle giocate di Ngonge. Ed è proprio il belga a dare il via all'azione dello 0-1 di Simeone . Il Cholito deve solo appoggiare in rete dopo una respinta corta di Provedel su tiro cross di Pedersen. Secondo gol stagionale per l'argentino, nella stessa porta in cui aveva deciso la vittoria con la Roma. Il portiere della Lazio è quindi provvidenziale a negare il raddoppio di Ngonge dopo un retropassaggio sbagliato di Pedro. Sul ribaltamento di fronte Cancellieri trova il pareggio , ripartendo in velocità e beffando Israel con una botta dal limite. Pedro si fa perdonare l'errore con un gran pallone, approfittando di un pallone gestito male da Simeone sulla trequarti. Al 32', dopo un fallo dal limite su Simeone non fischiato, Asllani spende il giallo per fermare una ripartenza di Gila. L'albanese scalda quindi i guantoni di Provedel con un gran destro al volo dal limite. È però la Lazio a trovare il vantaggio con una doppietta di Cancellieri . Al 39' l'esterno di avventa su un lancio lungo di Basic, supera Lazaro e batte Israel con il mancino.

Il secondo tempo

Al 59' scatta il giallo anche per Casadei, che spende il fallo per fermare una cavalcata di Tavares. Baroni si gioca quindi il primo cambio inserendo Nkounkou al posto di Lazaro sulla sinistra. Dopo un'azione sulla destra ci prova Asllani col destro da fuori, palla alta di poco. Sarri getta nella mischia Isaksen e Belahyane al posto di Pedro e Basic. Tra i granata spazio invece a Masina e Adams per Tameze e Vlasic. E proprio due nuovi entrati confezionano il gol del 2-2. Nkounkou salta due uomini in velocità e trova Adams, che infila l'incrocio con il piattone. Al 78' Dembele e Gineitis rilevano un acciaccato Pedersen (crampi) e Simeone. Proprio Dembele va vicino al vantaggio, sorprendendo Tavares alle spalle ma non inquadrando da posizione defilata. Pochi istanti più tardi il francese è invece reattivo a chiudere in difesa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Scattano quattro minuti di recupero ed è miracoloso Provedel a negare la doppietta a un mancino a giro di Adams. Sugli sviluppi di calcio d'angolo arriva il vantaggio del Toro: Masina fa la torre per Coco che svetta e batte il portiere della Lazio. I biancocelesti lamentano una posizione irregolare di Maripan alle spalle dell'equatoguineano ma dopo un lungo check viene considerata ininfluente. Dembele rischia tantissimo cercando di difendere un pallone sulla linea di fondo ma si fa anticipare, interviene Coco su Noslin e scatta una rissa in campo. Piccinini viene richiamato al Var e al 102' assegna calcio di rigore. Sul pallone si presenta Cataldi che spiazza Israel e fa 3-3 con l'ultimo pallone della gara.